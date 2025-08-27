Hatay 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında, gece ise 26°C seviyelerinde bekleniyor. Nem oranı %72 civarında kalacak. Rüzgar, saatte yaklaşık 3.32 km hızla kuzeydoğudan esecek. Yağış ihtimali %0 olarak tahmin ediliyor.

28 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 34°C, 29 Ağustos Cuma günü 34°C, 30 Ağustos Cumartesi günü 33°C ve 31 Ağustos Pazar günü 33°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 25°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %72 seviyelerinde devam edecek ve rüzgarın hızı saatte yaklaşık 3.32 km olacak. Yağış ihtimali yine %0 olarak öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riski taşıyabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalı. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Klimalı ortamlarda bulunmalı ve güneş ışınlarından korunmalıdır. Sıcak hava dalgası, tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçiler, sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeli ve bitkilerin su ihtiyacını karşılamalıdır. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı; açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Hatay'da Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklık 26.1°C, en düşük sıcaklık 22.4°C ve en yüksek sıcaklık 30.4°C olarak kaydedilmektedir. Bu dönemde yağış miktarı 6 mm, nem oranı ise %72 civarındadır. Ağustos ayında yağmurlu gün sayısı 1 olup, güneşli saatler ortalama 10.3 saattir. Bu veriler, bölgenin sıcak ve nemli bir iklime sahip olduğunu göstermektedir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşların ve yetkililerin gerekli önlemleri alması önemlidir.