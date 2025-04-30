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Hatay 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Hatay 30 Nisan Çarşamba hava durumu merak ediliyor. Bugün Hatay'da hava durumu sıcak olacak.

Hatay 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...
Nilgün Akbıyık

Hatay'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak olacak. Sıcaklıklar 28°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 18°C'ye kadar düşecektir. Bu değerler, bölgenin tipik Nisan sonu iklimine uygun. Ortalama sıcaklıklar genellikle 15°C ile 22°C arasında değişir. Ancak bu tarihte ortalama değerlerin üzerinde bir sıcaklık beklenmektedir.

1 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülecektir. Sıcaklıklar 23°C ile 13°C arasında değişecektir. 2 Mayıs Cuma günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklıklar 24°C ile 12°C arasında seyredecektir. 3 Mayıs Cumartesi günü tekrar yer yer sağanak yağışlar öngörülmektedir. Sıcaklıklar yine 24°C ile 12°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Ani yağışlar ve sıcaklık değişimleri, hazırlıksız yakalanmanıza neden olabilir. Planladığınız etkinliklere uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almanız, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarının etkisi de artacaktır. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Şapka ve uygun kıyafetlerle korunmak, cilt sağlığınızı korur. Ani yağışlar sırasında ıslanmamak için su geçirmez bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalısınız. Planladığınız etkinlikleri esnek tutarsanız, hava durumuna göre değişiklik yapabilirsiniz. Bu, olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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