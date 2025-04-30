HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay'da 21 kaçak göçmen yakalandı: 5 tutuklama

Hatay genelinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 3 araçta ve bir ikamette 21 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da 21 kaçak göçmen yakalandı: 5 tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, 20 Nisan ila 24 Nisan arasında Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ve Topboğazı mevkisinde 3 farklı araç durduruldu. Durdurulan 3 araçta ve Akasya Mahallesi'nde belirtilen bir ikamette yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 21 göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler; K.A., M.M.M., T.S., A.K. ve E.B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan aramalarda tespit edilen 21 göçmen şahıs ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Sultanhisar'da okul servisleri denetendiSultanhisar'da okul servisleri denetendi

Anahtar Kelimeler:
Hatay göçmen kaçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Türkiye'nin konuştuğu kaza... Kızılay'ın eski başkanının kızı Zehra Kınık hakim karışısında: "Süratliydi, kaskı yoktu..."

Türkiye'nin konuştuğu kaza... Kızılay'ın eski başkanının kızı Zehra Kınık hakim karışısında: "Süratliydi, kaskı yoktu..."

Sapık baba! Engelli kızına yıllarca istismarda bulunmuş

Sapık baba! Engelli kızına yıllarca istismarda bulunmuş

Erdoğan da 'Bant' tartışmasına dahil oldu

Erdoğan da 'Bant' tartışmasına dahil oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.