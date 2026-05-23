Hatay'da acı olay! Cansız bedeni bulundu

Kentte 3 gün önce etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Paşa için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma ekipleriyle sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler, Karaçay mevkisinden başlayarak Asi Nehri'nin denize döküldüğü bölgeye kadar yaklaşık 20 kilometrelik hatta dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle arama çalışması yaptı.

Paşa'nın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yakınının tarlasında çalışan Serkan Kocaoğlu tarafından bulundu.

MORGA KALDIRILDI

İncelemenin ardından Paşa'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Kocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuzenine ait tarlada zeytin budama ve temizlik yaptığı sırada çalıların arasında ceset gördüğünü söyledi.

Kocaoğlu, durumu bölgede bulunan arama ekiplerine bildirdiğini ve ekiplerin gelerek tespit yaptıklarını belirtti.

Kentte 3 gün önce etkili olan sağanakta Samandağ ilçesinde Deniz Hoşgel (19) ve arkadaşı Musa Paşa (20) sele kapılarak kaybolmuş, ekiplerin çalışması sonucu dün iki gencin içinde olduğu değerlendirilen otomobil kaza yapmış halde bulunmuştu.

Bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Mağaracık Mahallesi'nde Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada Hoşgel'in cansız bedenine ulaşmıştı.

