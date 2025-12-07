Hatay'da akılalmaz olay! 10 yaşındaki çocuk toprağa gömülü bulundu: Failin kimliği şaşkına çevirdi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu A.A'nın bulunması için çalışmalarını sürdürdü. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu. Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

DAYI GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı M.E'nin işlemleri sürüyor.Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır