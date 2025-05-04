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Hatay'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Hatay'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve katılımcılar, "Filistin için adım adım özgürlüğe" etkinliği kapsamında, Mehmet Kafadar Caddesi'nde bir araya geldi.

İsrail'in saldırılarına tepki göstererek insani yardım bekleyen Gazzeliler için dua eden grup daha sonra TOKİ Rasulullah Camisi'ne yürüdü.

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, grup adına yaptığı açıklamada, Filistin'in sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Filistin'de akan kanın bir an önce durması gerektiğini belirten Sağanak, "Bir yerde çocuklar ağlarken gülemeyiz, bir yerde zulüm varsa sessizlik ihanet olur. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil. Unutmayalım ki Filistin'in acısı bizim acımızdır, onların mücadelesi bizim onurumuzdur ve bu onuru korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu da her zaman Filistin'in yanında olduklarını vurgulayarak, "Israrlı boykotlara, dualarımıza, maddi ve manevi desteklerimize, yürüyüşlerimize, Filistin için adım atmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Etkinlik kapsamında Filistin'e destek kermesi de düzenlendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Filistin
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