Hatay'da hava durumu nasıl olacak? Hatay 4 Mayıs Pazar hava durumu!

Hatay'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 27°C civarında olması bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. Bu günde sıcaklıkların 25°C civarında olması tahmin ediliyor. 6 Mayıs Salı günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak.

Bu dönemde, özellikle 5 Mayıs Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmesi önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

Hatay'ın Mayıs ayı genelinde ortalama sıcaklıklar gündüzleri 25°C, geceleri ise 15°C civarındadır. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

5 ve 6 Mayıs tarihlerinde beklenen sağanak yağışlar, su baskınları ve trafik kazaları gibi olumsuz durumlara yol açabilir. Bu nedenle bu günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek ya da kapalı alanlarda gerçekleştirmek daha güvenli olacaktır.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmek ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.