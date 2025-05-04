HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay'da hava durumu nasıl olacak? Hatay 4 Mayıs Pazar hava durumu!

Hatay 4 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri açıklandı. Hatay'da bugün hava durumu kısmen güneşli olacak.

Hatay'da hava durumu nasıl olacak? Hatay 4 Mayıs Pazar hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Hatay'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 27°C civarında olması bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. Bu günde sıcaklıkların 25°C civarında olması tahmin ediliyor. 6 Mayıs Salı günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak.

Bu dönemde, özellikle 5 Mayıs Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmesi önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

Hatay'ın Mayıs ayı genelinde ortalama sıcaklıklar gündüzleri 25°C, geceleri ise 15°C civarındadır. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

5 ve 6 Mayıs tarihlerinde beklenen sağanak yağışlar, su baskınları ve trafik kazaları gibi olumsuz durumlara yol açabilir. Bu nedenle bu günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek ya da kapalı alanlarda gerçekleştirmek daha güvenli olacaktır.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmek ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitlis'te fırtına çatıları uçurduBitlis'te fırtına çatıları uçurdu
ABD, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık füze satışıABD, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık füze satışı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.