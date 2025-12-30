HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay'da işçinin üzerine yıldırım düştü! Dehşet anları kamerada: "Tam kendine çarpmış ya"

İçerik devam ediyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tırdan inşaat malzemesi indiren Suriye işçi Muhammed Alahmad'ın üzerine yıldırım düştü. Dehşete düşüren olay saniye saniye kameralara yansırken, o anları izleyen bir kişinin "Tam kelleye çarpmış ya" dediği duyuldu.

Edinilen bilgilere göre, olay 27 Aralık'ta Arsuz'a bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A., tır dorsesinden yük indirdiği sırada yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Hatay da işçinin üzerine yıldırım düştü! Dehşet anları kamerada: "Tam kendine çarpmış ya" 1

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hatay da işçinin üzerine yıldırım düştü! Dehşet anları kamerada: "Tam kendine çarpmış ya" 2

"TAM KELLEYE ÇARPMIŞ YA"

Öte yandan yıldırımın düştüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olayın yaşandığı anın görüntülerini izleyen bir şahsın "Tam kelleye çarpmış ya" dediği duyuldu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçak kadar hızlı! Helikopter kadar yetenekli ancak o değilUçak kadar hızlı! Helikopter kadar yetenekli ancak o değil
Siirt’te minibüsün kıl payı atlattığı kaza kameradaSiirt’te minibüsün kıl payı atlattığı kaza kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İşçi Hatay Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.