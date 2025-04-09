Hatay'da motosiklet ile otomobil çarpıştı! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol - Payas D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 42 SA 271 plakalı otomobil kavşakta seyir halindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, park halindeki tır dorsesine çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yabancı uyruklu 2 yaralı kadını hastaneye sevk etti. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadınlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)