Hatay’da suçlular yakalandı ve tutuklandı

Hatay’ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde birçok suç işleyen dört kişi yakalandı. Hapis cezası alan şahıslar tutuklandı.

Hatay’ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlar işleyen dört şahıs yakalandı.

Adli makamlarca bu şahıslara hapis cezası verilmişti. Ayrıca yakalama kararı da bulunuyordu.

İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından F.D. adlı kişi arandı.

Bu kişinin hapis cezası kesinleşmişti. Süresi 3 yıl 9 ay 20 gündü. Bunun yanı sıra evden hırsızlık olayına karışmış M.T. ve Y.Y. da yakalandı.

Silahla tehdit suçundan dolayı S.D. da arandı. Bu şahsın kesinleşmiş hapis cezası 2 yıl 1 ay olarak belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı. Ardından ceza evine gönderildi.

