Hatay'da toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor

Hatay'da kuvvetli rüzgar, Sahra Çölü’nden toz taşıyor. Bu durum yaşamı olumsuz etkiliyor. Bugün de toz taşınımı sürüyor.

Orta Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemi, Sahra Çölü’nden toz getiriyor. Toz yoğunluğu arttı. Bazı bölgelerde yol ve deniz hattı görünmez oldu.

Görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Açık alanlarda bulunan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Toz partiküllerinin yoğunluğu nedeniyle araçlar ve yüzeyler kısa sürede tozla kaplandı.



