Hatay Hassa'da 622 afet konutunun yapımı devam ediyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 622 afet konutunun inşası sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Akbez ve Aktepe mahallelerinde 622 afet konutu inşa ediliyor.

Bölgede altyapı çalışması ve çevre düzenlemesi de yürütülüyor.

DEPREM GERÇEĞİNE KARŞI EN GÜÇLÜ ÖNLEM

İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Masatlı, sağlam ve güvenli yapıların deprem gerçeğine karşı en güçlü önlem olduğunu, bunun vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından da önem taşıdığını belirtti.

(AA)

21 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
