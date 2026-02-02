Hatay Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 2 Şubat 2026 Pazartesi. Hatay'da hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 - 14 dereceydi. Öğle saatlerinde 15 - 16 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 - 13 derece seviyelerine düşecek.

Önümüzdeki günlerde 3 Şubat Salı günü kısa süreli sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 16 - 19 derece arasında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 - 20 derece arasında seyredecek. 5 Şubat Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16 - 19 derece arasında kalacak.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için dikkat etmelisiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu devam edecek. Sıcaklık 16 - 20 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmalısınız. Bu, sağlığınız açısından oldukça önemlidir.