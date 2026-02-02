HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 2 Şubat 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde ise sağanak yağmurlar bekleniyor. 3 Şubat'ta sıcaklık 16 ile 19 derece, 4 Şubat'ta 17 ile 20 derece arasında olacak. Yağışlı havalarda şemsiye almak ve giyimde kat kat tercih yapmak önemli. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler seçilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Hatay Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün 2 Şubat 2026 Pazartesi. Hatay'da hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 - 14 dereceydi. Öğle saatlerinde 15 - 16 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 - 13 derece seviyelerine düşecek.

Önümüzdeki günlerde 3 Şubat Salı günü kısa süreli sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 16 - 19 derece arasında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 - 20 derece arasında seyredecek. 5 Şubat Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16 - 19 derece arasında kalacak.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için dikkat etmelisiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu devam edecek. Sıcaklık 16 - 20 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmalısınız. Bu, sağlığınız açısından oldukça önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.