HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Film gibi soygun: Kar maskeli hırsızlar kuyumcuyu soydu! 1 polis yaralandı

İçerik devam ediyor

Şanlıurfa'da bir kuyumcuda kar maskesi taktığı tespit edilen hırsızlar silahlı soyguna girişti. Hırsızlar soygun sırasında altın ve paraları gasbettikten sonra dükkanda o sırada izinli olan polis memurunu ayağından vurarak kaçtı.

Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde Ş.Ç'ye ait kuyumcuya geldi. Silah zoruyla tezgahtaki bir miktar altın ve paraları alan 3 şüpheli, bu sırada altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.İ'nin müdahalesiyle karşılaştı.

Film gibi soygun: Kar maskeli hırsızlar kuyumcuyu soydu! 1 polis yaralandı 1

POLİSİ AYAĞINDAN VURDULAR

Şüpheliler, polis memuru S.İ'yi silahla ayağından vurarak yaraladıktan sonra aldıkları altın ve paralarla olay yerinden kaçtı.

Film gibi soygun: Kar maskeli hırsızlar kuyumcuyu soydu! 1 polis yaralandı 2

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Film gibi soygun: Kar maskeli hırsızlar kuyumcuyu soydu! 1 polis yaralandı 3

HER YERDE ARANIYORLAR

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük’te müştemilat yangını: 2 yavru köpek can verdiKarabük’te müştemilat yangını: 2 yavru köpek can verdi
Kız yurdundaki skandal infial yaratmıştı! İstenen cezalar belli olduKız yurdundaki skandal infial yaratmıştı! İstenen cezalar belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kuyumcu Şanlıurfa soygun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Maaştan kesinti başlayacaktı İsa Karakaş 'Zor' deyip açıkladı

Maaştan kesinti başlayacaktı İsa Karakaş 'Zor' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.