Mansur Yavaş tek başına yüzde 70'i aştı! Aynı ankette 11 puanlık ilginç detay

Ankara’da 13 Şubat – 9 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 18 yaş üzeri 27 bin kişinin katıldığı araştırmada, seçmen eğilimleri ile belediye hizmetlerine yönelik görüşler ölçüldü. AREA'nın “Ankara Siyasi Durum Araştırması-Mart 2026” başlıklı çalışması, bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemiyle tüm ilçelerde yapıldı.

ANKARA’DA SEÇİM OLSA TABLO NASIL OLUR? İŞTE OY ORANLARI

Araştırmaya göre milletvekilliği seçiminde partilerin Ankara’daki oy dağılımı şöyle:

CHP: %39.8 (2023’te %30.6)

AK Parti: %29.1 (2023’te %32.5)

MHP: %8.4 (2023’te %10.2)

İYİ Parti: %5.5 (2023’te %12.8)

Anahtar Parti: %4.1

Zafer Partisi: %4.0

BELEDİYE SEÇİMİNDE ÇARPICI FARK! KARARSIZLAR BELİRLEYİCİ OLDU

“Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa” sorusuna verilen yanıtlar kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle:

CHP: %42.8

Cumhur İttifakı: %23.2

Kararsız/Hiçbiri: %29.2

Diğer: %4.7

Kararsızların dağıtılmasıyla birlikte tablo değişti:

CHP: %60.5

Cumhur İttifakı: %32.8

Diğer: %6.7

MANSUR YAVAŞ’A DESTEK ORANI BELLİ OLDU

Araştırmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik kanaat de ölçüldü:

Olumlu: %70.6

Olumsuz: %29.4

Yavaş ile ilgili kanaatlerin parti bazlı dağılımı da paylaşıldı. Buna göre; AK Parti seçmeninin %31.3’ü, MHP seçmeninin %46’sı, DEM Parti seçmeninin %66.6’sı Yavaş için “olumlu” görüş bildirdi.

BELEDİYE PERFORMANSINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin performansını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar:

Başarılı: %59.3

Başarısız: %40.7

ANKARALILARIN ÖNCELİĞİ NE? İLK SIRADA ULAŞIM VAR

Katılımcılara göre belediyenin öncelik vermesi gereken alanlar şöyle sıralandı:

Toplu taşıma / ulaşım / trafik: %52.2

Yol, kaldırım ve tretuvar çalışmaları: %39.5

Altyapı, su ve kanalizasyon: %28.8

EN BEĞENİLEN HİZMETLER AÇIKLANDI

Gazeteci Aytunç Erkin'in Nefes'teki köşe yazısında yer verdiği ankette “en beğenilen hizmetler” de soruldu. Yanıtlar şöyle: