Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı

Dün İlber Ortylı için düzenlenen anma ve cenaze törenlerine katılan gazeteci Fatih Altaylı'dan kötü haber haber geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, Altaylı'nın beyninde tespit edilen kütlenin büyümesi ve baskı yapması üzerine, duayen gazetecinin beyin ameliyatına alındığını duyurdu.

"BU SABAH İTİBARIYLA BEYİN AMELİYATINA GİRDİ"

Konuyla ilgili olarak Halk TV'deki yayında konuşan Saymaz şunları söyledi:



"Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor. Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış.

"KÜTLEDE BÜYÜME TESPİT ETMİŞLER"

Fakat cezaevi sürecinde bu kütlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ben de kendisine sordum, 'Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?' diye ama bana yanıt olarak 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter' yanıtını verdi"