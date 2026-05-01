HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ayvacık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ayvacık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı

Edinilen bilgiye gör, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Küçükçetmi köyüne seyir halinde olan Ayşe E. idaresindeki 10 AF 119 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayvacık ta otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı 1

UÇURUMA YUVARLANAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALI KURTARILDI

Sürücü Ayşe E. ekiplerin titiz çalışması sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından sedye ve halat yardımıyla yola çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayvacık ta otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı 2

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

01 Mayıs 2026
01 Mayıs 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'da mühimmat infilak etti: 14 asker öldüİran'da mühimmat infilak etti: 14 asker öldü
1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı

Anahtar Kelimeler:
Ayvalık kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.