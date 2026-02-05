HABER

Hatay Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 5 Şubat 2026 itibarıyla hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öne çıkıyor. Gündüz sıcaklıkları 17 derece, gece ise 8 derece olacak. Önümüzdeki günlerde yağış beklentisi bulunuyor. 6 Şubat Cuma günü yağmur, 7 Şubat Cumartesi günü ise sağanak yağışlar bekleniyor. 8 Şubat Pazar sıcaklıklar 18 dereceye yükselecek. Hava koşullarına uygun giysilerle dışarı çıkmak önem taşıyor. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda var.

Seray Yalçın

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe. Hatay'da hava durumu genel olarak bulutlu ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 17 derece. Gece saatlerinde ise 8 dereceye düşecek. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:33. Gün batımı saati ise 18:05.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 6 Şubat Cuma günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları yine 8 derece civarında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü, kısa süreli sağanak yağış olasılığı bulunuyor. Gündüz sıcaklıkları 12 derece, gece sıcaklıkları ise 10 derece civarında.

8 Şubat Pazar günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 10 derece civarında kalacak. Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacak. Su geçirmez giysiler de uygun bir seçenek. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz önemli. Buna göre hazırlık yapmalısınız.

hava durumu Hatay
