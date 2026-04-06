Hatay Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 6 Nisan 2026 Pazartesi. Hatay'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava genellikle açık kalacak. Öğle saatlerinde yer yer sağanaklar görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 12 ile 13 derece arasında seyredecek. Dışarı çıkarken yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmalısınız.

7 Nisan Salı günü sıcaklık 20 ile 21 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. 8 Nisan Çarşamba günü sıcaklık yine 20 ile 21 derece civarında kalacak. Hava kısmen güneşli olacak. 9 Nisan Perşembe günü sıcaklık 19 ile 20 derece arasında olacak. Hava daha bulutlu hale gelecek.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmeniz önemlidir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmelisiniz. Rüzgarlı günlerde dikkat edilmeli, gerekirse korunaklı alanlara sığınmalısınız. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmalısınız.