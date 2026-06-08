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Hatay Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 8 Haziran 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32 dereceye ulaşırken, gece bu rakam 20 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %45 düzeyinde kalacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları geçerli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi, hafif giysiler tercih etmesi ve güneşten korunması öneriliyor.

Hatay Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 8 Haziran 2026 Pazartesi. Hatay'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %45 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 9 Haziran Salı günü sıcaklığın 32 derece civarına çıkması öngörülüyor. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 31 derece civarına düşecek. Gece sıcaklıkları 20-22 derece arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca, serinletici cihazlar kullanmak faydalı olacaktır. Klima veya vantilatör gibi aletler aşırı sıcakların etkilerini azaltır.

Hatay'daki hava durumu hakkında daha fazla bilgi almak için yerel hava durumu raporlarına göz atmanız önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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