Hatay Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da bugün hava durumu ılıman ve hafif yağmurlu. Sıcaklık 13 ile 15 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Nem oranı %83 civarında seyredecek. Rüzgar hızının 2.5 km/s düzeyinde olması bekleniyor. Gün doğumu 07:37, gün batımı ise 17:19 olarak hesaplandı.

Yarın, 13 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıkları 14 ile 17 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü hava sıcaklıkları 13 ile 15 derece arasında değişecek. Yine hafif yağmur tahmin ediliyor. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 12 ile 15 derece olacak. Hafif yağmur ihtimali var.

Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Kat kat giyinmek de önerilir. Nem oranının yüksekliği nedeniyle solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olması tavsiye edilir. Rüzgar hızı düşük. Açık hava etkinliklerine katılmak için uygun bir dönemdesiniz. Yağmur ihtimali nedeniyle planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz.