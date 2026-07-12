Hatay Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığının 34 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 23 derece civarında olacak. Nem oranı %41 civarında. Rüzgar hızı 5.59 km/saat civarında esmesi öngörülüyor. Dolayısıyla, Hatay'daki hava durumu sıcak ve güneşli geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 33 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 23 dereceye düşecek. 14 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklığının 35 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 23 derece civarında kalacak. 15 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 36 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 25 derece civarında olacağı öngörülüyor. Bu tarihlerde hava koşulları sıcak ve güneşli olacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler alınmalı. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri unutulmamalıdır. Gerekirse serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır.