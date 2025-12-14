HABER

Hatay Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu oldukça hoş. Gün boyunca güneşli ve açık bir hava hakim. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık'ta bulutlu, 16 ve 17 Aralık'ta ise güneşli günler bekleniyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilir, dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Unutmayın, sabah ve akşam serin olabilir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Bu güzel hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. 16 Aralık Salı günü hava yine güneşli. Sıcaklık 14 derece civarında kalacak. 17 Aralık Çarşamba günü parlak güneş ışığında hava 15 derece olacak. Bu dönem hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Ayrıca güneş ışığından faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka gibi koruyucu önlemler almayı unutmayın.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirmeniz mümkün.

