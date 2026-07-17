Hatay Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24-25 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %35-47 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 4-5 km/saat civarında olacak. Bu koşullar, güneşli ve sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 34-35 derece olacak. Pazar günü ise 35-36 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları 24-25 derece arasında değişecek. Nem oranı %32-45 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hızı yine 4-5 km/saat civarında seyredecek. Bu durum, sıcak ve güneşli bir hava beklediğimizi gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken önlemler alınmalıdır. Bol su tüketmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da gereklidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, serin ortamlarda kalmaya özen göstermek gerekir.

Sonuç olarak, Hatay'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda, kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.