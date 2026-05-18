HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü Hatay'da hava durumu genellikle açık ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 25 derece, gece ise 17 derece civarlarında seyredecek. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor. Bu güzel gün açık hava etkinlikleri için idealdir. Hafta boyunca, 19 Mayıs'ta yağışsız hava devam ederken, 20 ve 21 Mayıs'ta yer yer hafif sağanaklar bekleniyor. Hava durumunu takip etmek önerilir.

Hatay Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 18 Mayıs 2026 Pazartesi, Hatay'da hava genellikle açık ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında, gece ise 17 derece olacak. Hava durumu, Akdeniz İklimi etkisiyle ılık ve güzel. Yağış ihtimali %0, yağışsız bir gün bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilir veya doğa ile vakit geçirebilirsiniz. Gün ilerledikçe hava serinleyebilir. Akşam için ince bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 19 Mayıs Salı, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 27 derece civarında, gece ise 17 derece olacak. Yağış ihtimali yine %0, yine yağışsız bir gün bekleniyor.

20 Mayıs Çarşamba günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24 derece civarında, gece ise 16 derece olacak. Yağış ihtimali %2,31 civarında. Hafif yağışlar olabilir.

21 Mayıs Perşembe günü, yer yer sağanaklar devam edecek. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında, gece ise 16 derece olacak. Yağış ihtimali %1,5 civarında, hafif yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle 20 ve 21 Mayıs'ta hafif yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Gerektiğinde yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız yararlı olacaktır. Hava serinleyebileceğinden akşamları ince bir ceket almanızı öneririm.

Genel olarak, Hatay'da önümüzdeki günlerde hava ılık ve yağışsız olacak. Ancak, 20 ve 21 Mayıs'ta hafif yağışlar bekleniyor. Hava durumunu kontrol ederek uygun giysiler almak önemli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli'den ses getirecek yeni çıkış: 'Yeni yol haritasına ihtiyaç var'Bahçeli'den ses getirecek yeni çıkış: 'Yeni yol haritasına ihtiyaç var'
'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık film sahnesi yeniden canlandırıldı

Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık film sahnesi yeniden canlandırıldı

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.