Hatay Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Mayıs 2026 Pazartesi, Hatay'da hava genellikle açık ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında, gece ise 17 derece olacak. Hava durumu, Akdeniz İklimi etkisiyle ılık ve güzel. Yağış ihtimali %0, yağışsız bir gün bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilir veya doğa ile vakit geçirebilirsiniz. Gün ilerledikçe hava serinleyebilir. Akşam için ince bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 19 Mayıs Salı, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 27 derece civarında, gece ise 17 derece olacak. Yağış ihtimali yine %0, yine yağışsız bir gün bekleniyor.

20 Mayıs Çarşamba günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24 derece civarında, gece ise 16 derece olacak. Yağış ihtimali %2,31 civarında. Hafif yağışlar olabilir.

21 Mayıs Perşembe günü, yer yer sağanaklar devam edecek. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında, gece ise 16 derece olacak. Yağış ihtimali %1,5 civarında, hafif yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle 20 ve 21 Mayıs'ta hafif yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Gerektiğinde yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız yararlı olacaktır. Hava serinleyebileceğinden akşamları ince bir ceket almanızı öneririm.

Genel olarak, Hatay'da önümüzdeki günlerde hava ılık ve yağışsız olacak. Ancak, 20 ve 21 Mayıs'ta hafif yağışlar bekleniyor. Hava durumunu kontrol ederek uygun giysiler almak önemli.