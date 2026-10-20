Hatay Hava Durumu! 20 Ekim Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da, 20 Ekim Salı 2026 tarihi itibarıyla hava durumu serinliğini hissettiriyor. Bu gün hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında olacak. Güne başlangıçta hafif bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak. Ancak, zamanla bulutlar artacak ve hava kapalı hale gelecek. Günün ilerleyen saatlerinde hafif rüzgar etkisini gösterecek. Bu nedenle, sıcaklık biraz daha düşecektir. Bugünkü hava durumu serin ama hoş bir atmosfer sunuyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olduğunu söyleyebilirim.

Gelecek günlerde hava durumu Hatay'da değişken olacak. Özellikle sıcaklıkların 18 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının birkaç gün devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği düşünülüyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmalarını gerektiriyor. Üzerinize uygun giysi almak önemlidir. Soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmalısınız.

Hatay'da mevcut hava durumu güneşli saatleri sınırlı kılıyor. Bu durumu dikkate alarak, açık alanda aktiviteler için doğru zamanlamayı yapmalısınız. Rüzgarın etkisiyle ani sıcaklık değişimlerine hazır olmakta fayda var. Dışarı çıkarken üzerinize bir hırka almayı düşünmelisiniz.

Hatay hava durumu serin ancak keyifli bir gün sunuyor. Bugün havayı değerlendirmek ve açık hava aktiviteleri yapmak önemli. Önümüzdeki günlerin soğuk geçeceğini unutmamalısınız. Gerekli önlemleri almak her zaman önemlidir. Kış hazırlığına başlama zamanı geldi. Kendinize uygun kıyafetleri seçmeyi ihmal etmeyin.