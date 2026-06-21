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Hatay Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 21 Haziran 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21 ile 33 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 22 Haziran'da sıcaklık 23 ile 33 dereceye çıkacak. Açık hava etkinlikleri için güneş koruyucu ürünler kullanmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya dikkat edin.

Hatay Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Haziran 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bizi bekliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 ile 33 derece arasında değişecek. Bu durum, Hatay'ın tipik bir yaz gününü gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü, sıcaklık 23 ile 33 derece arasında olacak. 23 Haziran Salı günü ise hava 24 ile 32 derece arasında seyredecek. Bu sıcak günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken dikkatli olmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de büyük fayda sağlar.

Hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olduğu zamanlarda açık alanlarda durmaktan kaçınmalısınız. Hatay'da hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirin. Açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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