Hatay Hava Durumu! 23 Haziran Salı Hatay hava durumu nasıl?

23 Haziran 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 32 derece civarında olacak. Gece ise 24 derece civarında seyredecek. Nem oranı %69 civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3.6 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için elverişli bir gün sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden, günün en sıcak saatlerinde serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek de sağlıklı kalmak için faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 33 dereceye çıkacak. 25 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 32 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerine uygun. Açık hava etkinlikleri için güzel bir ortam sunuyor.

Yüksek sıcaklıkların sürdüğü bu günlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin önlem alması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve düzenli olarak su içilmelidir.

Hatay'da 23 Haziran 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürecek. Açık hava etkinlikleri için uygun olsa da sağlık açısından gerekli önlemler alınmalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir.