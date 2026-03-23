Hatay Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Mart 2026 Pazartesi, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu nedenle yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 24 Mart Salı günü sıcaklıklar 7 ile 17 derece arasında değişecek. Hava bulutlu ile güneşli arasında geçiş yapacak. 25 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. 26 Mart Perşembe günü sıcaklıklar yine 10 ile 16 derece arasında seyredecek. Sağanak yağışlar devam edecek.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak gerekecektir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Kaygan zeminlere dikkat etmemek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse korunaklı yerlerde vakit geçirmelisiniz.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve değişken olacak. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu, gününüzün keyifli ve güvenli geçmesini sağlayacaktır.