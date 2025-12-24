HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

24 Aralık 2025 tarihinde Hatay'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında değişecek. 25 Aralık ve 26 Aralık'ta sıcaklıklar 5 ile 17 derece arasında seyrederken, 26 Aralık'ta hava kapalı ve bulutlu olacak. Bu dönemde hava serin olacağından kat kat giyinmek önemli. Dışarıda olacaksanız şemsiye bulundurmanız tavsiye edilir, zira hava koşulları değişkenlik gösterebilir.

Hatay Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

24 Aralık 2025 Çarşamba günü Hatay'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44 olarak hesaplandı. Gün batımı saati ise 17:24.

25 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıklarının 5 ile 16 derece arasında olacağı bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü hava sıcaklıklarının 6 ile 17 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 26 Aralık'ta hava durumu kapalı ve bulutlu olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 5 ile 17 derece arasında değişecektir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gün içinde hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar ulaşacak. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarıp giymek pratik bir çözüm sunar. 26 Aralık Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacağı için dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladıİsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı
İletişin Başkanı Duran’dan düşen uçakla ilgili açıklamaİletişin Başkanı Duran’dan düşen uçakla ilgili açıklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.