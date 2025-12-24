Hatay Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

24 Aralık 2025 Çarşamba günü Hatay'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44 olarak hesaplandı. Gün batımı saati ise 17:24.

25 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıklarının 5 ile 16 derece arasında olacağı bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü hava sıcaklıklarının 6 ile 17 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 26 Aralık'ta hava durumu kapalı ve bulutlu olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 5 ile 17 derece arasında değişecektir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gün içinde hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar ulaşacak. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarıp giymek pratik bir çözüm sunar. 26 Aralık Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacağı için dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.