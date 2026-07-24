Hatay Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Hatay hava durumu nasıl?

24 Temmuz 2026 Cuma günü Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34 derece, gece ise 24 derece bekleniyor. Nem oranı %54 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4,84 kilometre olacak. Bu koşullar, Hatay'daki hava durumunun sıcak ve güneşli olduğunu gösteriyor.

25 Temmuz Cumartesi için sıcaklık 32 derece civarında. 26 Temmuz Pazar günü bu değer 33 dereceye yükselecek. 27 Temmuz Pazartesi günü ise 36 derece olması tahmin ediliyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli geçecek. Nem oranı %54’te kalacak. Rüzgar hızları saatte 4,32 ile 4,93 kilometre arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumunun sıcak ve güneşli olması bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek önemlidir. Hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Ayrıca, aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda vakit geçirilmelidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir.

Hatay'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü ve ilerleyen günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda sağlığınızı korumak için önlemler almak önemlidir.