Hatay Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Haziran 2026 Cumartesi. Hatay'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 dereceyi bulacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21-22 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif, saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %75 civarında.

Hatay'da hava durumu Akdeniz ikliminin özelliklerini yansıtıyor. Gündüzler sıcak ve güneşli geçiyor. Akşamları ise serinleyen hava hakim. Bu durum, bölgenin yaz aylarındaki hava koşullarını oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Haziran Pazar günü sıcaklık 36 derece olacak. 29 Haziran Pazartesi günü 36-37 derece arasında seyredecek. 30 Haziran Salı günü de hava sıcaklığı 35-36 derece civarında kalacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için önlemler önemli. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olacak. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek de önerilir. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gereklidir.

Hatay'da 27 Haziran Cumartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli. Dışarıda vakit geçireceklerin önlemleri alması önerilir. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için gerekli tedbirleri almaları önemlidir.