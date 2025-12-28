Hatay Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 - 13 derece civarında kalacak. Hava güneşli olacak. Gece sıcaklıklar 2 - 4 derece arasında seyredecek. Bu havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde, 29 Aralık Pazartesi günü, sıcaklıklar 10 - 11 derece civarında olacak. Hava yer yer bulutlu olacak. Ardından güneşli bir gün bekleniyor. 30 Aralık Salı günü, sıcaklıklar 11 - 13 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 7 - 8 derece civarında seyredecek. Şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde özellikle 31 Aralık'taki sağanak yağışları göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almalısınız. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gerekli önlemleri almanız sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.