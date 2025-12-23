HABER

Hatay’da alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Antakya ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi

Yangın, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi Altınözü-Antakya yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan tır, bilinmeyen nedenle yanarak alevlere teslim oldu. Yangını fark eden tır sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi.

