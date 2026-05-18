HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Havada kaos! Gösteri sırasında jetler çarpıştı: İşte o korkunç anlar

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Dün ABD'de 2 savaş uçağının gösteri sırasında çarpışması büyük paniğe yol açmıştı. 4 mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli bir şekilde atlattığı korkunç kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar!

Yetkililer, Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü semalarında düzenlenen hava gösterisi sırasında kaza meydana geldiğini duyurdu.

Havada kaos! Gösteri sırasında jetler çarpıştı: İşte o korkunç anlar 1

2 JET HAVADA ÇARPIŞTI

Detayları açıklanmayan kaza nedeniyle üssün geçici olarak kapatıldığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Havada kaos! Gösteri sırasında jetler çarpıştı: İşte o korkunç anlar 2

Gösterinin organizatörleri ise ABD Donanmasına ait 2 savaş uçağının gösteri sırasında havada çarpıştığını belirtti.

Havada kaos! Gösteri sırasında jetler çarpıştı: İşte o korkunç anlar 3

4 MÜRETTEBAT SON ANDA KURTULDU

Organizatörler, çarpışan uçaklardaki 4 mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde tahliye edildiğini kaydetti.

Havada kaos! Gösteri sırasında jetler çarpıştı: İşte o korkunç anlar 4

O ANLAR KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, savaş uçaklarından birinin havada diğerine çarptığı, çarpışmanın ardından 4 paraşütün açıldığı ve uçakların hızla yere düştüğü görüldü.

Havada kaos! Gösteri sırasında jetler çarpıştı: İşte o korkunç anlar 5

Havada kaos! Gösteri sırasında jetler çarpıştı: İşte o korkunç anlar 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da şehit polislere son vedaTekirdağ'da şehit polislere son veda
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! O isimden açıklamaAK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! O isimden açıklama

Anahtar Kelimeler:
abd kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.