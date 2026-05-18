Havada kaos! Gösteri sırasında jetler çarpıştı: İşte o korkunç anlar

Yetkililer, Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü semalarında düzenlenen hava gösterisi sırasında kaza meydana geldiğini duyurdu.
Detayları açıklanmayan kaza nedeniyle üssün geçici olarak kapatıldığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Gösterinin organizatörleri ise ABD Donanmasına ait 2 savaş uçağının gösteri sırasında havada çarpıştığını belirtti.
Organizatörler, çarpışan uçaklardaki 4 mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde tahliye edildiğini kaydetti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, savaş uçaklarından birinin havada diğerine çarptığı, çarpışmanın ardından 4 paraşütün açıldığı ve uçakların hızla yere düştüğü görüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum