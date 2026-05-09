Havalimanında inanılmaz olay: Kalkışa hazırlanan yolcu uçağı pistteki kişiye çarptı

ABD’de bulunan Denver International Airport’ta meydana gelen olay havacılık dünyasında şok etkisi yarattı. Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Kalkış için pistte ilerleyen Frontier Airlines uçağının pilotları, çarpmanın ardından hava trafik kontrol kulesine acil durum bildirimi yaptı. ATC kayıtlarına yansıyan konuşmalarda pilotun, “Pistte duruyoruz. Az önce birine çarptık. Motor yangını var. Pistte yürüyen bir kişi vardı” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

PİLOTLAR KALKIŞI DERHAL İPTAL ETTİ

Çarpmanın ardından uçakta motor kaynaklı yangın meydana gelirken, pilotlar kalkışı derhal iptal etti. Uçakta bulunan 224 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere toplam 231 kişi acil tahliye prosedürüyle güvenli şekilde uçaktan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen havalimanı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yetkililer, uçağın çarptığı kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği ile pistte nasıl bulunduğu henüz netlik kazanmadı. Güvenlik birimleri ve federal havacılık otoriteleri olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

Kazanın ardından ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu National Transportation Safety Board (NTSB) tarafından resmi soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hava trafik kayıtları, güvenlik kameraları ve uçağın teknik verileri incelenecek.

Olay nedeniyle Denver Uluslararası Havalimanı’nda bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanırken, havacılık güvenliği prosedürleri yeniden gündeme geldi.