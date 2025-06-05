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Havalimanı yolunda kaza, 5 kişi yaralandı

Sivas’ta havalimanı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Havalimanı yolunda kaza, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara Karayolu Nuri Demirağ Hava Alanı yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre, Ankara istikametinden gelip havaalanına gitmek isteyen Y.K. idaresindeki 66 HK 264 plakalı Volkswagen marka otomobil, havaalanına dönmek isterken Sivas’tan Ankara istikametine gitmekte olan İ.Y. idaresindeki 58 FF 381 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Toyota marka otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunan Ö.Y., S.Y., E.Y., ve A.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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