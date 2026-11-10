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Havalimanında şaşkına çeviren kaza! Uçak bir anda ters döndü

ABD'nin California eyaletindeki John Wayne Havaalanı'nda taksi yaptığı sırada ters dönen Cessna 172 tipi küçük uçak, havalimanında hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Uçakta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, yetkililer olayın yakındaki bir yolcu uçağından kaynaklanan güçlü hava akımı nedeniyle meydana gelip gelmediğini araştırıyor.

Havalimanında şaşkına çeviren kaza! Uçak bir anda ters döndü

ABD'nin California eyaletinde bulunan John Wayne Havaalanı'nda sıra dışı bir kaza meydana geldi. Havalimanında taksi yapan Cessna 172 tipi küçük uçak, henüz kesinleşmeyen bir nedenle ters döndü.

Kaza sırasında uçakta bulunan 2 kişinin herhangi bir yara almadan kurtulduğu bildirildi.

YOLCU UÇAĞININ OLUŞTURDUĞU HAVA AKIMI MI NEDEN OLDU?

Kazanın meydana geldiği sırada United Airlines'a ait bir yolcu uçağının pistte beklediği öğrenildi.

Yetkililer, yolcu uçağından kaynaklanmış olabilecek güçlü hava akımının Cessna 172 tipi uçağın ters dönmesine yol açıp açmadığını belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kazanın kesin nedeni ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası abd
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