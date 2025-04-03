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  4. Havaya ateş eden grubu uyardı... Kendisi kanlar içinde yerde kaldı! Eşi 5 aylık hamileymiş

Havaya ateş eden grubu uyardı... Kendisi kanlar içinde yerde kaldı! Eşi 5 aylık hamileymiş

03.04.2025 10:13
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 10:13
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32 yaşındaki Ahmet Durak, iddiaya göre havaya ateş eden grubu uyardı, taraflar arasında tartışma çıktı. Durak tabanca ile vuruldu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Durak'ın eşinin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkisinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddiaya göre ateş edenleri uyarmak istedi.

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ORADAN GEÇEN BAŞKA BİRİ DE YARALANDI

Bunun üzerine araç içindekiler ve Ahmet Durak arasında tartışma çıktı. Durak tabanca ile vuruldu ve ağır yaralandı. O sırada olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu.

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EŞİ 5 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Şüpheliler kaçarken, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi. R.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

HAVAYA-ATES-EDENLERI-UYARDI-CIKAN-TARTI_639770_189524

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç silah hamile tabanca
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