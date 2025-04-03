Havaya ateş eden grubu uyardı... Kendisi kanlar içinde yerde kaldı! Eşi 5 aylık hamileymiş

Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkisinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddiaya göre ateş edenleri uyarmak istedi.

ORADAN GEÇEN BAŞKA BİRİ DE YARALANDI

Bunun üzerine araç içindekiler ve Ahmet Durak arasında tartışma çıktı. Durak tabanca ile vuruldu ve ağır yaralandı. O sırada olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu.

EŞİ 5 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Şüpheliler kaçarken, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi. R.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

(DHA)