Havuç suyunun faydaları nelerdir? Havuç suyu ne işe yarar, neye iyi gelir?

Türkiye’de en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen havuç, ılıman iklime sahip olan her bölgede kendine yer bulabilmektedir. Havuç ülkemizde özellikle Hatay, Mersin ve Antalya’da çok fazla üretilmektedir. Akdeniz iklimini seven havuç, Ege Bölgesi'nde de yetişmektedir. Ayrıca doğru zamanlama ile İç Anadolu, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yetişebilmektedir. Havuç ekiminde önemli olan noktalara dikkat ederek bazı kişiler evlerinde balkonlarında ya da bahçelerinde de havuç yetiştirmektedir. Toprağın özenle seçilmesi ve taşsız, hafif asidik, hafif kumlu, iyi drene edilmiş toprak kullanılması lezzetli ve sağlıklı havuçların yetişmesini sağlamaktadır.

Havuç suyunun faydaları nelerdir?

Taptaze havuçlardan kolaylıkla hazırlanabilen havuç suyunun içerdiği bileşenler sayesinde birçok rahatsızlığa iyi geldiği kabul edilmektedir. Ayrıca insan vücudunun gereksinim duyacağı birçok mineral ve vitamini de karşıladığı bilinmektedir. Yüksek oranda beta karoten içeren havuç suyu bu özelliği ile A vitamini deposudur. Ayrıca A ve C vitaminleri ile birlikte K vitamini de içeren havuç suyu potasyum ve çeşitli mineraller açısından da zengindir. 1 bardak havuç suyunun ortalama besin değerleri şu şekildedir:

90 kalori

1 gram protein

20 gram karbonhidrat

1 gram lif

1 gram yağ

Günlük gereksinimin fazlası kadar A vitamini

Günlük gereksinimin dörtte biri kadar C vitamini

Günlük değerin % 20’si kadar K vitamini

400 mili gram potasyum

Genel olarak çok faydalı olarak kabul edilen havuç suyu zararlarının ya da çeşitli yan etkilerinin ortaya çıkmaması için mutlaka bilinçli bir şekilde ve yeteri miktarlarda tüketilmesi gerekir. Doktorların denetiminde ve önerisi ile kullanılması gereken havuç suyu fazla içilirse çeşitli sorunlara neden olabilir. Özellikle emziren anneler, hamileler, yaşlı olan bireyler, çocuklar, kronik hastalıkları olan kişiler, alerjik reaksiyonları bulunan kişiler doktora sormadan düzenli olarak havuç suyu içmemelidir. Aksi takdirde görülebilecek ve yaşanabilecek bazı yan etkiler kendini şu şekilde gösterebilir:

Mide bulantısı

Kusma

Cilt renginde bozulma

Baş ağrısı

Mide ağrısı

Kaşıntı

İshal

Havuç suyu ne işe yarar? Havuç suyu neye iyi gelir?

Uzman doktorların aksi bir durum olmadığı takdirde her akşam 1 bardak içilmesini önerdiği havuç suyunun iyi geldiği birçok nokta bulunmaktadır. Genel insan sağlığını destekleyici özeliği bulunan Havuç suyu faydaları ve en bilinen iyi geldiği bazı durumlar şunlardır: