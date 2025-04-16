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Hayati tehlike! Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği 'aort diseksiyonu' belirtileri nedir? Uzmanlar uyardı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Önder’in yaşadığı sağlık sorunu, tıp literatüründe "aort diseksiyonu" olarak adlandırılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yurtdaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Hayati tehlike! Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği 'aort diseksiyonu' belirtileri nedir? Uzmanlar uyardı...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Önder’in yaşadığı bu ciddi rahatsızlık, kamuoyunda endişe yaratırken, tıp dünyasında “aort diseksiyonu” olarak bilinen bu durumla ilgili uzmanlardan açıklamalar geldi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi devam ediyor. Doktorları Önder’in durumunun ciddiyetini koruduğunu aktarırken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yurtdaş, aort diseksiyonunun başlıca sebeplerini anlattı.

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AORT DİSEKSİYONUNUN NEDENLERİ NEDİR?

60 yaş üstü erkeklerin ve kronik hipertansiyon hastalarının daha fazla risk altına olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yurtdaş, "Aort damarı yırtılmasının başlıca sebepleri arasında hipertansiyon, bağ dokusu hastalıkları, damar sertliği, aort anevrizması, göğüs travması, doğumsal kalp ve damar bozuklukları, cerrahi veya girişimsel müdahaleler, yoğun fiziksel zorlanma, ağırlık kaldırma gibi efor gerektiren işlerde damar duvarına aniden aşırı basınç binebilir. İlaç ve madde kullanımı, kokain veya amfetamin gibi uyarıcılar tansiyonu ve kalp hızını ani olarak artırarak diseksiyona yol açabilir. İleri yaş ile beraber aort duvarı yaşla birlikte esnekliğini kaybeder. 60 yaş üstü erkekler, kronik hipertansiyon hastaları, ailede aort diseksiyonu öyküsü olanlar ve genetik bağ dokusu hastalığı taşıyanlar daha çok risk altında" şeklinde konuştu.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
aort anevrizması kalp damar hastalıkları
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