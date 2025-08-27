HABER

Haydarpaşa'da gemi yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Haydarpaşa Limanı'nda demirleyen bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin gemideki ve limandaki çalışmaları sürüyor.

Ufuk Dağ

Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangına çok sayıda ekip müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

yangın gemi haydarpaşa
