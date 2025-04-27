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Haymana'da başıboş eşekler kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde başıboş 2 eşeğin yola çıkması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken 2 eşek de telef oldu.

Haymana'da başıboş eşekler kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Haymana-Ankara yolu Oyaca mevkisinde gerçekleşti. Yola aniden çıkan iki eşeğe çarpmamak için sürücülerin ani manevra yapması sonucu 3 araç birbirine girdi. Sürücü manevra yapmasına rağmen eşeklere çarptı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, 2 eşek ise telef oldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı ve Haymana'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara eşek
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