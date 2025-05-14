HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

HDR10+ nedir? HDR10+'ın özellikleri ve farkları

Gelişen teknoloji ile birlikte video çekimlerinin kalitesi giderek artmaya devam etmektedir. Görüntü, renk ve kontrast ayarlarının iyileştirilmesiyle birlikte video kayıtları yüksek çözünürlüğe kavuşur. Peki, HDR10+ nedir? HDR10+'ın özellikleri ve farkları nelerdir?

HDR10+ nedir? HDR10+'ın özellikleri ve farkları
Firdevs Nacar

HDR, High Dinamic Range kelimelerinin kısaltmasıdır. Dilimize yüksek dinamik aralıklı video olarak çevrilen bu teknoloji, görüntü kalitesini artırmak için geliştirilmiştir. HDR10+, bu teknolojinin en gelişmiş halidir.

HDR10+ nedir?

Video çekimlerinde gelişen teknoloji ile daha kaliteli ve canlı görseller yakalamak mümkündür. HDR10+, yüksek dinamik aralıklı video teknolojilerinden biri olarak bilinir. Özellikle televizyon, mobil cihazlar, monitörler ve dijital platformlarda görüntü kalitesini artırmak için geliştirilmiş bir teknolojidir. HDR10’un geliştirilmiş bir versiyonu olarak sunulmuştur.

HDR10+ ne işe yarar?

HDR10+, temelde görüntü kalitesini artırmak için geliştirilmiştir. İzlenilen filmlerde, dizilerde veya oyunlarda daha canlı renkler, daha fazla detay ve daha derin kontrast yakalamayı sağlar. "HDR10+'ın özellikleri nelerdir?" sorusuna yanıt olarak, HDR10+'ın özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Sahneye göre parlaklığı ve kontrast ayarını yapar. Karanlık sahnelerde detaylar kaybolmadan parlak sahnelerdeyse aşırı parlamayı önleyip her anı optimize etmeye imkan sağlar.
  • Daha gerçekçi ve doğal renkler sunar. 10 bit renk derinliği olduğundan milyarlarca renk tonu gösterebilir.
  • Sinematik bir izleme deneyimi sağlar. Bu özellik, büyük ekran televizyonlarda içerikler daha etkileyici görünür.

HDR10+'ın özellikleri, bu teknolojiyi video çekimlerinde yüksek kalite yakalamaya destek olur.

HDR10+'ın farkları nelerdir?

HDR10+’a en yakın teknoloji Dolby Vision’dur. Her ikisi de dinamik metadata kullanır. HDR10+, açık kaynak bir teknolojiye sahiptir ve lisans ücreti yoktur. Özellikle profesyonel kullanıcılar için maliyet avantajı sağlar. HDR10 yalnızca statik metadata kullanması nedeniyle HDR10+, daha iyi bir deneyim sunar.

HDR10+, her sahneye hatta her kareye özel parlaklık, kontrast ve renk ayarı yapar. Aynı zamanda 10 bit renk derinliği ve geniş renk gamıyla daha fazla renk tonu gösterebilir. Renk geçişleri diğer teknolojilere göre daha yumuşaktır. HDR10’dan daha kaliteli görüntü sunması hem de üretici dostu bir yapı taşıması nedeniyle televizyonlar, akıllı cihazlar ve dijital platformlar tarafından giderek daha fazla tercih edilir. Sahneye özel optimizasyonlarıyla kullanıcıya daha etkileyici, renkli ve sinematik bir izleme deneyimi sağlaması da HDR10+'ın farkları arasında yer alır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kritik teklif komisyondan geçti! Diyanet'e yeni yetkiler geliyor: İnternette erişim kısıtlama, kiralama ve işletme...Kritik teklif komisyondan geçti! Diyanet'e yeni yetkiler geliyor: İnternette erişim kısıtlama, kiralama ve işletme...
İstanbul'da 'nükleer' zirvesi! Avrupa ve İran aynı masaya oturacakİstanbul'da 'nükleer' zirvesi! Avrupa ve İran aynı masaya oturacak

Anahtar Kelimeler:
video
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilir mi?

Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

'54 bin TL'ye yükselmesi kuvvetle muhtemel' Memur zamlarıyla o da artacak! 'Fark çok yüksek'

'54 bin TL'ye yükselmesi kuvvetle muhtemel' Memur zamlarıyla o da artacak! 'Fark çok yüksek'

Akdeniz'de Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.