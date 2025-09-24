Hem ceza aldı hem ehliyetinden oldu! Trafikteki hareketleri başını yaktı

Çanakkale'de trafikte bir kişi ile tartışan sürücünün ehliyeti el konuldu. Bu durum, sürücü doktor raporu alana kadar geçerli olacak.

TEHDİT ETTİLER, ÖNÜNÜ KESTİLER

Olay, 20 Eylül'de saat 13.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan G.A., 'yol verme' nedeniyle B.G. adlı otomobil sürücüsü ile tartıştı. G.A. ve araçtaki Ö.B., el ve kol işaretleri yaparak araçtan inip, B.G.'yi hakaret ederek, tehdit etti. Daha sonra ilerleyen otomobili takip eden G.A., akaryakıt istasyonunda B.G.'nin otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen G.A. tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

HEM CEZA ALDI HEM EHLİYETİNDEN OLDU

B.G., polise şikayette bulundu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, G.A. ve Ö.B.'yi yakaladı. Şüpheliler hakkında idari para cezası uygulandı. Sürücü G.A.'nın sürücü belgesine de doktor raporu alana kadar el konuldu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır