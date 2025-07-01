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Hem 'dur' ihtarına uymadı hem de ehliyeti yoktu! Kaçarken ortalığı birbirine kattı: Rekor ceza uygulandı

Karabük’te, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve 2’si polis otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü S.S. gözaltına alınırken, 77 bin 976 TL ceza uygulandı.

Hem 'dur' ihtarına uymadı hem de ehliyeti yoktu! Kaçarken ortalığı birbirine kattı: Rekor ceza uygulandı
Begüm Özkaynak

Saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde trafik uygulaması yapan polis, 37 EU 910 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü S.S. polisin ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçtı.

Hem dur ihtarına uymadı hem de ehliyeti yoktu! Kaçarken ortalığı birbirine kattı: Rekor ceza uygulandı 1

KAÇARKEN 4 ARACA ÇARPTI

Takip sırasında S.S., otomobiliyle 2’si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan S.S., polisin ısrarlı takibi ile yakalandı.

Hem dur ihtarına uymadı hem de ehliyeti yoktu! Kaçarken ortalığı birbirine kattı: Rekor ceza uygulandı 2

77 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Gözaltına alınan sürücüye 77 bin 976 TL para cezası uygulandı. Otomobil trafikten menedilirken, S.S. hakkında ‘mala zarar verme’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’, ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından adli işlem yapıldı.

(DHA)

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