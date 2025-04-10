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Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm! Çok kuvvetli geliyor... 10-14 Nisan haritalı hava durumu

Hem AFAD hem de Meteoroloji hava durumu konusunda uyardı. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle 2 il için turuncu, 29 il için sarı kodlu alarm verildi. Turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara bir uyarı da SMS yoluyla yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 10-14 Nisan haritalı hava durumu ve detaylar...

Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm! Çok kuvvetli geliyor... 10-14 Nisan haritalı hava durumu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan bilgilere göre, bugün beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle 2 il için turuncu, 29 il için sarı kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

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AFAD, MGM’den alınan bilgilere göre, bugün beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle Hakkari ve Van için turuncu, 29 il için ise sarı kodlu uyarı verildiğini bildirdi. Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde; Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Batman, Adıyaman, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak.

KAR YAĞIŞI VE FIRTINA UYARISI

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Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün (Perşembe) Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklenmektedir. İç Anadolu'nun doğusunda, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde devam eden yağışların; Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Perşembe (10 Nisan 2025) günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar (5-20 cm) şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz'de görülen yağışların, Çarşamba sabah saatlerinden sonra Ordu il geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması, kıyı şeridinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (5-20 yer yer 20 cm üzeri) şeklinde olması beklenmektedir” denildi.

SMS YOLUYLA UYARI YAPILDI

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AFAD’dan yapılan açıklamada, sarı kod ve turuncu kod verilen il valiliklerine bilgi verildiği ve turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirilme yapıldığı kaydedilerek, “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verildi. (DHA)

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, bugün (Perşembe) Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10 NİSAN PERŞEMBE HAVA DURUMU

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11 NİSAN CUMA HAVA DURUMU

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12 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU

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13 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU

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14 NİSAN PAZARTESİ HAVA DURUMU

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ANKARA'DA NİSAN AYINDA KAR SÜRPRİZİ

Ankara'da sıcaklıkların düşmesi ile gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

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Ankara'da düşen sıcaklıkların etkisi ile gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı şehrin genelinde devam ederken yüksek kesimlerde ise etkisini artırdı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşmeye devam edecek. Tahminlere göre kar yağışının 13 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor. (İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Fırtına kar afad
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