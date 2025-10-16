HABER

Hendek ve barikat operasyonlarında gazi olmuştu: Polis memuru kalp krizine yenik düştü

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden özel harekat polisi Casim Tatlıer'in cenazesi memleketi Çorum'a getirildi. Tatlıer'in cenazesinin cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli özel harekat polisi Casim Tatlıer, istirahatli olduğu evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tatlıer'in vefat ettiğini belirledi.

HENDEK VE BARİKAT OPERASYONLARINDA GAZİLİK ÜNVANI ALMIŞTI

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hendek ve barikat operasyonlarında yaralanmasının ardından gazilik unvanı aldığı öğrenilen Tatlıer’in cenazesi memleketi Çorum'un Osmancık ilçesine getirildi.

Tatlıer'in cenazesinin cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

16 Ekim 2025
16 Ekim 2025

