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Henüz 19 yaşındaydı: Bartın’da serinlemek için ırmağa giren Ensar boğuldu!

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde acı olay yaşandı. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren 19 yaşındaki Ensar Akgül boğularak can verdi.

Henüz 19 yaşındaydı: Bartın’da serinlemek için ırmağa giren Ensar boğuldu!

Bartın'daki olay, dün saat 20.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi.

GÖZDEN KAYBOLDU

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Beldeye bağlı Çubuklu köyünden arkadaşlarıyla birlikte ırmağa yüzmeye giden Ensar Akgül, suya girdikten sonra gözden kayboldu.

2 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

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Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Akgül’ün 2 metre derinlikte cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Sudan çıkarılan Akgül’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın
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