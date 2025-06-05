Hepsi denizden çıktı! Fethiye'de sergilendiler

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Fethiye Körfezi'nde denizde dip temizliği yaptı. Deniz dibinden çıkarılan sandalye, tencere, ızgara, kasa, otomobil lastiği gibi çeşitli atıklar Beşkaza Meydanı'nda sergilendi. Etkinlikte konuşan Sahil Güvenlik Fethiye Grup Komutanı Binbaşı Burak Akanpınar, "Amacımız, deniz kirliliğine dikkat çekmek ve çevre bilinci oluşturmak" dedi. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, öğrencilere çevre eğitimi verildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır